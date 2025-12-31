Emeklilik dilekçesi için son gün: Fark ne kadar olacak? SGK yol haritasını çizdi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliliği gelen çalışanlara emeklilik dilekçesini 2025'te mi yoksa 2026 yılında mı verilmesi konusunda avantaj ve dezavantajları içeren yol haritasını çizdi. SGK emeklilik dilekçesi için "Tarih seçimini dikkatli yapın" uyarısında bulundu. Peki emeklilik dilekçesini 2025 sonu ile 2026 yılı içinde verenler arasında fark ne kadar olacak? Dilekçeler ne zaman verilmeli? İşte detaylar...
Emekli olmayı düşünen çalışanlar 2025'te mi yoksa 2026'da mı emekli olmanın daha avantajlı olacağını merak ediyor.
Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenlerin emekli maaşı 2025 yılında verenlere göre yüzde 30 civarında daha fazla olmuştu. Bu yıl yani 2025'te emekli olacaklar ise 2026'ya göre yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 4 arası bir avantaj elde edebilecek.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİ BUGÜN SON
Özel sektörde çalışanlar bugün saat 17:00'ye kadar emeklilik dilekçelerini SGK'ya vermeleri halinde 2025 yılı emeklisi sayılacak. İşlemleri Ocak 2026'te tamamlanarak 31 Aralık 2025 tarihi üzerinden emeklilik maaşları hesaplarına yatırılacak.
Kamu işçileri için de iki ayrı durum söz konusu. Her ayın birinde maaşlarını alan kamu işçileri bugün emeklilik dilekçelerini vermek zorunda. Ayın 15'inde maaş alan kamu işçilerinin ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini verme imkânları bulunuyor. Bu tarihe kadar dilekçe verenler 2025 yılı emeklisi sayılacak. Bu durumdaki kamu işçileri hem katsayı farkından, hem de kıdem tazminatı avantajından yararlanabilecek.