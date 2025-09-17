  1. Ekonomim
  4. Emeklilik dilekçesi vermeden 7 yıl kuralına dikkat! Maaşınızı etkileyebilir

Emeklilik hayalleri kuranlar ve emeklilik dilekçesi vermek için hazırlık yapanlar için uzmanlardan ‘7 yıl kuralı’nı bilmeden dilekçe vermeyin’ uyarısı geldi. Kritik kural emekli olacağınız kurumu ve maaşınızı belirliyor. Peki, 7 yıl kuralı nedir? İlk kez sigortalı olduğunuz tarih neden önemli? İşte maaşınızı etkileyecek o kritik detay…

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Emeklilik planı yapanlar için dilekçe vermeden önce dikkat edilecek bazı detaylar kritik önem taşıyor.

Özellikle SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı üzerinden hangi kurumdan emekli olunacağı ile ilgili özellikle 1 Ekim 2008 öncesi sigortalılar için son 7 yıllık süreç dikkate alınıyor. 

7 yıl kuralını bilmeden emeklilik hayali kurmayın! 

Türkiye’de son yıllarda milyonlarca kişi emekli olurken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte birçok vatandaş emeklilik dilekçesini verdi. NTV’nin haberine göre, emekliliğe hazırlananların dikkat etmesi gereken önemli ayrıntılar bulunuyor. Bunların başında ise “7 yıl kuralı” geliyor.

7 yıl kuralı nedir? 

Emeklilikte hangi kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli olunacağını belirleyen temel unsur, “son 7 yıl” kuralı olarak biliniyor.

