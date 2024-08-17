Emeklilik dilekçesinde yanıtı aranan soru: Memurların emekli aylığı düşecek mi?
Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenlerin emekli aylıkları arasında yüzde 30 – 35 oranında fark ortaya çıkacak. Peki düşüşten etkilenmemek için ne yapmalı? Emekli aylığındaki düşüşün telafisi mümkün mü? Darkı gidermek için bir yasal düzenleme yapılacak mı? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtlarını yazdı.
"Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenler arasında yüzde 30 – 35 oranında fark olacak. Dilekçe tarihine göre emekli aylığı farkı SSK ve BAĞ-KUR’lular ile 30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı çalışmaya başlayan 4/c’liler (kamu görevlileri) için geçerli. İlk defa sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 sonrası başlayan memurlar henüz emekliliğe hak kazanamadığı için bu yılki farktan etkilenmeyecekler.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ 2025'TE VERENLER DAHA AZ MAAŞ ALACAK
SSK ve BAĞ-KUR’luların emeklilik dilekçesini 2024 yılı yerine 2025 yılında vermeleri halinde emekli aylıkları 2024 yılına göre yüzde 30 – 35 oranında daha düşük olacak.
Memurların emekli aylıkları maaş katsayısına göre bağlanıyor. Dilekçe verme tarihi aylıklarında düşüşe yol açmaz. Memurların emekli ikramiyesi ise dilekçe verdikleri tarihteki maaş katsayısına göre ödenir. Bu nedenle memurların emeklilik dilekçesini 15 Ocak 2025 tarihinde vermeleri halinde, emekli ikramiyeleri yeni maaş katsayısı üzerinden hesaplanacağından daha yüksek olur. Dilekçeyi 15 Ocak’ta vermeleri halinde emekli aylıklarında herhangi bir düşüş olmaz.
EMEKLİ AYLIKLARI DÜŞECEK Mİ ARTACAK MI?
Banka ve sigorta sandığı iştirakçilerinin emekli aylıkları da SSK’lılarda olduğu gibidir. 2025 yılında dilekçe veren bankacıların emekli aylıkları da 2024 yılına göre düşük olacak. Ne kadar düşüş olacağı, 2024 yılı enflasyonuna göre belli olacak. Beklenti yaklaşık yüzde 30 – 35 oranında daha düşük olacağıdır.