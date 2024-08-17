Emeklilik dilekçesinde yanıtı aranan soru: Memurların emekli aylığı düşecek mi?

"Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenler arasında yüzde 30 – 35 oranında fark olacak. Dilekçe tarihine göre emekli aylığı farkı SSK ve BAĞ-KUR’lular ile 30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı çalışmaya başlayan 4/c’liler (kamu görevlileri) için geçerli. İlk defa sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 sonrası başlayan memurlar henüz emekliliğe hak kazanamadığı için bu yılki farktan etkilenmeyecekler.