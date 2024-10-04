Emeklilik furyası geliyor! Uzmanı açıkladı: Maaş sorunu çözülmezse fark 6 yılda kapanmayacak

“Aklında olmayanlar bile emeklilik düşünmeye başladı”

Her yıl yıl bitmeden ya da yeni yılda emekli olmak arasında emekli aylığı açısından fark olduğunu belirten Kılıç, “Ancak bu yıl bu farkın yüzde 35’i bulması çalışanların kafasını karıştırdı. Pek çok çalışan aklında emekli olmak yokken emekli olmayı düşünmeye başladı. Hafta içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu konuda bir düzenleme hazırlığında olunduğunu ifade etti. Bu düzenleme işyerlerinde emekli olmayı bekleyen pek çok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Eğer fark kapatılmazsa emeklilik furyası başlayabilir” uyarısında bulundu.