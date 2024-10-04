Emeklilik furyası geliyor! Uzmanı açıkladı: Maaş sorunu çözülmezse fark 6 yılda kapanmayacak
Bu yıl emekli olacaklar ile 2025’te emekli olacaklar arasındaki oluşacak fark yeni emekli olacaklarda tedirginliğe neden oluyor. Maaş farkları için hükümet çalışmalara başladı. Ancak çalışmanın gecikmesiyle artan endişeler büyük bir emeklilik furyasını getirebilir. Uzmanı maaş sorunu çözülmezse farkın 6 yılda kapanmayacağına dikkat çekiyor.
Emekli olacaklarda bu yıl ve yeni yılda oluşacak fark tartışmaları sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 ile 2025’te emekli olacaklar arasındaki aylık farkının kapanması için çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Düzenlemenin detayları henüz belli olmadı.
Emeklilik planlayanlarda endişeler başladı
Yıl sonuna yaklaşılırken düzenleme ile ilgili çalışmanın ortaya çıkmaması emeklilik planlayanları da tedirgin ediyor. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç düzenlemenin gecikmesinin yeni bir emeklilik furyası başlatabileceği konusunda uyardı. Kılıç, maaş sorununun çözülmemesi halinde maaşlar arasında oluşacak farkın 6 yılda kapanmayacağına dikkat çekiyor. Cem Kılıç bugünkü yazısında emekli maaş farklarını ele aldı.
“2024 ve 2025 emeklileri arasındaki fark 6 yılda kapanmayacak”
Yeni bir düzenleme yapılmazsa bu yıl emekli olacaklara, gelecek yıl emekli olacaklara göre daha fazla aylık bağlanağını dikkat çeken Cem Kılıç, iki emekli grubu arasındaki farkın 6 yılda bile kapanmayacağını söyledi. Kılıç, aylık farkları ile ilgili kritik sorun ile ilgili, “Bakanlığın bu konuda yapacağı düzenlemenin ardından durum netlik kazanacak” dedi.
“Aklında olmayanlar bile emeklilik düşünmeye başladı”
Her yıl yıl bitmeden ya da yeni yılda emekli olmak arasında emekli aylığı açısından fark olduğunu belirten Kılıç, “Ancak bu yıl bu farkın yüzde 35’i bulması çalışanların kafasını karıştırdı. Pek çok çalışan aklında emekli olmak yokken emekli olmayı düşünmeye başladı. Hafta içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu konuda bir düzenleme hazırlığında olunduğunu ifade etti. Bu düzenleme işyerlerinde emekli olmayı bekleyen pek çok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Eğer fark kapatılmazsa emeklilik furyası başlayabilir” uyarısında bulundu.