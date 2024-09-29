Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Yüzde 30'luk maaş kaybı için yeni formül
Emekli olmayı dileyen binlerce kişi 2025'te yüksek enflasyon nedeniyle hak kaybına uğramaktan endişe ediyor. 2024'te emeklilik dilekçesi verenler 2025'te verenlere göre yüzde 30 daha fazla maaş alacak. 2025'te emekli olacakların mağduriyet yaşamaması için yeni bir formül üzerinde çalışılıyor.
Yıllarca çalışarak 2025 yılında emekli olmayı planlayanlar, enflasyonun düşüşe geçmesi sebebiyle önceki yıllara kıyasla yüzde 30 daha düşük maaş alacak. Bu durum, emeklilerin ömür boyu alacakları aylıklarını da etkileyecek.
Emeklilik için hazırlık yapan binlerce kişinin tepkisini çeken bu durumla ilgili yeni bir çözüm formülü üzerinde çalışılıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2025 yılında emekli olacaklara, 2024 yılına ait parametrelerin uygulanabileceğini ifade ediyor.
ÇEŞİTLİ FORMÜLLER UYGULANABİLİR
Bu mağduriyetin giderilmesi için çeşitli formüller üzerinde çalışıldığını belirten Karakaş, "2025'te, 2024'teki güncelleme katsayısının baz alınması veya kat sayı sisteminin göz önünde bulundurulması gibi değişik senaryolar üzerinde duruluyor.” dedi.
Hükümetin konuştuğu formülleri değerlendiren Karakaş, aradaki farkın güncelleme kat sayısı nedeniyle olduğunu ifade etti.