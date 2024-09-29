Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Yüzde 30'luk maaş kaybı için yeni formül

Emeklilik için hazırlık yapan binlerce kişinin tepkisini çeken bu durumla ilgili yeni bir çözüm formülü üzerinde çalışılıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2025 yılında emekli olacaklara, 2024 yılına ait parametrelerin uygulanabileceğini ifade ediyor.