Emeklilik için prim borçlanması yaptıracaklar dikkat! Yeni yıla kadar başvuran az ödeyecek

Kadınlar, sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuk için borçlanma yapabiliyor. Her çocuk için 720 gün olmak üzere toplamda 2160 gün prim satın alabiliyorlar. Ayrıca, yurtdışında çalışan gurbetçiler de o dönemdeki çalışma günlerini borçlanarak primlerine ekleyebiliyorlar.