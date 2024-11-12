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  4. Emeklilik için prim borçlanması yaptıracaklar dikkat! Yeni yıla kadar başvuran az ödeyecek

Emeklilik için prim borçlanması yaptıracaklar dikkat! Yeni yıla kadar başvuran az ödeyecek

Prim günü eksik olan sigortalılar için emeklilik avantajı sunan borçlanma tutarları, yeni asgari ücretle birlikte artacak. Şu anda günlük prim ödemesi 213 TL iken, yeni yılda bu tutarın yaklaşık 300 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Emeklilik için prim borçlanması yaptıracaklar dikkat! Yeni yıla kadar başvuran az ödeyecek - Sayfa 1

Emeklilik için prim günü eksik olanlar, borçlanma yöntemiyle eksik günlerini tamamlamaya çalışıyor. Bu kapsamda prim günü satın alarak emeklilik için gereken süreyi doldurmayı planlayan sigortalılar, özellikle erkekler için askerlikte geçen günleri borçlanma yoluyla primlerine ekleyebiliyor.

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Emeklilik için prim borçlanması yaptıracaklar dikkat! Yeni yıla kadar başvuran az ödeyecek - Sayfa 2

Kadınlar, sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuk için borçlanma yapabiliyor. Her çocuk için 720 gün olmak üzere toplamda 2160 gün prim satın alabiliyorlar. Ayrıca, yurtdışında çalışan gurbetçiler de o dönemdeki çalışma günlerini borçlanarak primlerine ekleyebiliyorlar.

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Emeklilik için prim borçlanması yaptıracaklar dikkat! Yeni yıla kadar başvuran az ödeyecek - Sayfa 3

Ancak borçlanma başvurusunda zamanlama çok önemli. Çünkü asgari ücretin artmasıyla ödenecek borçlar da artacak.

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Emeklilik için prim borçlanması yaptıracaklar dikkat! Yeni yıla kadar başvuran az ödeyecek - Sayfa 4

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, TV100’e yaptığı açıklamada, "Eğer vatandaşlar primlerini 31 Aralık’a kadar tamamlamak isterlerse, şu anki fiyat üzerinden günlük borçlanma yapabilirler" ifadelerini kullandı.

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