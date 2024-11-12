Emeklilik için prim borçlanması yaptıracaklar dikkat! Yeni yıla kadar başvuran az ödeyecek
Prim günü eksik olan sigortalılar için emeklilik avantajı sunan borçlanma tutarları, yeni asgari ücretle birlikte artacak. Şu anda günlük prim ödemesi 213 TL iken, yeni yılda bu tutarın yaklaşık 300 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
Emeklilik için prim günü eksik olanlar, borçlanma yöntemiyle eksik günlerini tamamlamaya çalışıyor. Bu kapsamda prim günü satın alarak emeklilik için gereken süreyi doldurmayı planlayan sigortalılar, özellikle erkekler için askerlikte geçen günleri borçlanma yoluyla primlerine ekleyebiliyor.
Kadınlar, sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuk için borçlanma yapabiliyor. Her çocuk için 720 gün olmak üzere toplamda 2160 gün prim satın alabiliyorlar. Ayrıca, yurtdışında çalışan gurbetçiler de o dönemdeki çalışma günlerini borçlanarak primlerine ekleyebiliyorlar.
Ancak borçlanma başvurusunda zamanlama çok önemli. Çünkü asgari ücretin artmasıyla ödenecek borçlar da artacak.