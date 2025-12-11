Emeklilik sistemi, vergi, kira geliri... Yeni torba yasada hangi düzenlemeler var? İşte detaylar

Emeklilik sisteminde hangi değişiklikler olacak?

Emeklilik için gün satın alacak olanlar yani doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması yapacak olanlar için ödeme oranları yükselecek. Ayrıca prime esas kazancın yani brüt maaşın üst sınırı asgari artacak.

Borçlanma ile ne kazanılıyor?

Hizmet borçlanması çalışmadan emeklilik için gerekli primleri tamamlamayı sağlıyor. Erkekler askerlik, kadınlar doğum, gurbetçiler de yurtdışı borçlanma yapıyor. Kadınlar bu sayede 3 çocuk için 6 yıl kazanabiliyor. Erkekler sigortadan önce yaptıkları askerliği borçlandıklarında işe giriş tarihini geri çekerek erken emekli olabiliyor.