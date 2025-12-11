Emeklilik sistemi, vergi, kira geliri... Yeni torba yasada hangi düzenlemeler var? İşte detaylar
Yeni torba yasa tasarısı özellikle sosyal güvenlik mevzuatı başta olmak üzere vatandaşın cebini ilgilendiren çok sayıda yenilik getiriyor. Emeklilik hesapları değişiyor. Peki, Torba yasa kimleri ilgilendiriyor? Emeklilik sisteminde hangi değişiklikler olacak? Asgari ücretin etkisi olacak mı? İşte ayrıntılar...
Yeni yılla birlikte yürürlüğe girmesi beklenen torba yasa emeklilikten vergiye, borçlanmadan, kira gelirine kadar birçok konuda yenilikler içeriyor.
Özellikle emeklilik için gün satın alacaklar ve emekli maaşının artırmak isteyenler için düzenlemeler önem kazanıyor.
Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, köşe yazısında yeni torba yasanın detaylarını ele aldı. İşte merak edilenler...
Torba yasa kimleri ilgilendiriyor?
Birçok konunun içinde yer alacağı yasa özellikle emeklilik bekleyen çalışanlar, ev sahipleri, taşıt alıp satacak olanlar gibi geniş bir kitleyi ilgilendiriyor.
Emeklilik sisteminde hangi değişiklikler olacak?
Emeklilik için gün satın alacak olanlar yani doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması yapacak olanlar için ödeme oranları yükselecek. Ayrıca prime esas kazancın yani brüt maaşın üst sınırı asgari artacak.
Borçlanma ile ne kazanılıyor?
Hizmet borçlanması çalışmadan emeklilik için gerekli primleri tamamlamayı sağlıyor. Erkekler askerlik, kadınlar doğum, gurbetçiler de yurtdışı borçlanma yapıyor. Kadınlar bu sayede 3 çocuk için 6 yıl kazanabiliyor. Erkekler sigortadan önce yaptıkları askerliği borçlandıklarında işe giriş tarihini geri çekerek erken emekli olabiliyor.
Nasıl borçlanılıyor?
Çalışılmayan dönemler için SGK'ya başvurularak borçlanma talebinde bulunuluyor. Hak sahipleri, yani askerlik, doğum ya da yurtdışı borçlanma yapacaklar kaç güne ihtiyaçları varsa bu kadar günü satın alarak emeklilik hesaplarına ekletiyor.
Borçlanma için para ödeniyor mu?
Borçlanmalar geçerli asgari ücrete göre yapılıyor. Şu anki sistemde askerlik ve doğum borçlanması en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si olarak ödeniyor. Bu da aylık olarak 8.321,6 lira oluyor. Yurtdışı borçlanma ise en az brüt asgari ücretin yüzde 45'i olarak yani aylık 11.702,25 TL olarak ödeniyor.