Emeklilik sisteminde köklü değişiklik sinyali! Ortak zam uygulaması masada: İşte detaylar...
Ocak 2026'da SSK Bağkur emeklilerine verilecek zam tutarı yüzde 12,19 olarak açıklandı. Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı 20 bin liraya çıkarılırken en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 889 lira oldu. Kulislerden edinilen bilgilere göre, emeklilik sisteminde köklü değişikliklere gidilecek. Ortak zam sistemi ile SSK,Bağkur emeklileri arasındaki maaş farkı kapanacak. İşte tüm detaylar…
Ocak ayında Aralık 2025 enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emeklilere ödenecek zam tutarı da ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 18.60 oldu. Böylece en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıktı.
Kulislerde dolaşan iddialara göre, emeklililer için yeni adımlar atılarak en düşük emekli maaşına ihtiyaç ortadan kalkacak.
İşte milyonları ilgilendiren detaylar…
AK Parti ve hükümet emeklilik sisteminde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Emeklilik sistemindeki sorunların giderilmesi için Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti'nin ortak bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.
Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde detaylı incelemeler yürütecek özel bir komisyon kurulduğu, emeklilik sistemi, emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, en düşük emekli maaşı ile diğer maaşlar arasındaki gelir farkları gibi başlıkların yeniden gözden geçirileceği öğrenildi.