Emeklilik sisteminde köklü değişiklik sinyali! Ortak zam uygulaması masada: İşte detaylar...

Ocak ayında Aralık 2025 enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emeklilere ödenecek zam tutarı da ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 18.60 oldu. Böylece en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıktı.