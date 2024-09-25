Emeklilik sisteminde köklü değişiklik yolda... Devlet katkısıyla ikinci emekli maaşı alınabilecek
Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler gündemde. Ekonomiyi dengelemeyi hedefleyen yeni düzenlemelerle, çalışan emeklilerden belli bir yaşa kadar Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi alınması planlanıyor. Ayrıca, tamamlayıcı emeklilik sistemi de masada. Bu sistemle, çalışanların ikinci bir emekli maaşı alması veya toplu ödeme yapılması hedefleniyor.
Ekonomi bürokrasisinin üzerinde çalıştığı yeni modelde, emekli olup çalışmaya devam edenlerden belli bir yaşa kadar GSS primi kesilmesi öngörülüyor. Henüz netleşmeyen yaş sınırının 55-60 arasında olabileceği belirtiliyor.
Bu düzenleme ile hem işçi hem de işveren prim katkısına dahil edilebilir. Halen emeklilik öncesi çalışanlardan GSS primi kesilirken, emekli olup çalışanlardan sadece sosyal güvenlik destek primi alınıyor.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR
Orta Vadeli Program kapsamında planlanan bir diğer yenilik ise tamamlayıcı emeklilik sistemi. Mevcut bireysel emeklilik sistemindeki otomatik katılımın genişletilmesi hedefleniyor.
Bu sistemde, çalışanlar işveren ve devlet desteğiyle prim ödeyerek ikinci bir emeklilik hakkı elde edebilecek. 10 yıl ve 56 yaş şartları sağlandığında, birikim sahiplerine toplu para veya ikinci bir emekli maaşı bağlanması gündemde.