Emeklilik yaşı ve aylık bağlamaya yeni düzen! Detaylar netleşti

Programda, aktif/pasif dengesinin önemli bir gösterge olarak öne çıktığı belirtilirken, 2022 yılında 2,00 olan aktif/pasif oranının 2023’te emeklilik şartlarındaki değişikliklerle hızla düşerek 1,66’ya gerilediği vurgulandı. Çırak, stajyer ve kursiyerler hariç tutulduğunda ise bu oranın 1,84’ten 1,54 seviyesine düştüğüne dikkat çekildi.