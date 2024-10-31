Emeklilik yaşı ve aylık bağlamaya yeni düzen! Detaylar netleşti
Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılı programına göre, sosyal sigorta sisteminde önemli değişiklikler planlanıyor. Buna göre, aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek ve emeklilik yaşı güncellenecek. İşte yeni düzenlemeye dair merak edilen detaylar.
Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılı programında, sosyal sigorta sisteminde finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve prim tabanını genişletmek için kapsamlı düzenlemelere yer verilecek.
Programda, aktif/pasif dengesinin önemli bir gösterge olarak öne çıktığı belirtilirken, 2022 yılında 2,00 olan aktif/pasif oranının 2023’te emeklilik şartlarındaki değişikliklerle hızla düşerek 1,66’ya gerilediği vurgulandı. Çırak, stajyer ve kursiyerler hariç tutulduğunda ise bu oranın 1,84’ten 1,54 seviyesine düştüğüne dikkat çekildi.
ESNAFA, ÇİFTÇİYE ÖZEL SİGORTA MODELİ
Programda, sosyal güvenlik sisteminin uzun dönemli mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için atılacak yeni adımlar şöyle sıralandı:
Prim tabanının genişletilmesi kapsamında, düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Bu kapsamda, düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplar için mikro sigorta programları geliştirilecek.