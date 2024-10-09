Emeklilik yaşı yükselecek mi? Sosyal Güvenlik Başuzmanı Yorumladı: Sinyaller OVP'nin alt satırında
Emeklilerin sağlık sigortasıyla ilgili yeni düzenlemelerin yer aldığı orta vadeli programda, en çok tartışılan konulardan biri emeklilik yaşı oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, bu değişikliğin etkileri hakkında bilgi verdi.
Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili birçok soru ve olası çözüm önerileri gündemdeki yerini koruyor. Kademeli emeklilik, asgari ücret artışı ve emeklilik zammı gibi konular sıkça tartışılıyor. Ayrıca, emeklilik sisteminde yapılacak değişikliklere dair sinyaller de OVP'nin alt satırlarında yer aldı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, sosyal güvenlik düzenlemelerini değerlendirerek, emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş, aktüeryal dengeye dikkat çekerek, emeklilik yaşının 70'e çıkarılacağına dair iddialara net bir şekilde son verdi.
İsa Karakaş'ın dikkat çeken açıklamaları şu şekilde:
"Orta Vadeli Program (OVP) mevcut olsa da olmasa da, Sosyal Güvenlik Reformu'nun üzerinden tam 18 yıl geçti. Bu süre zarfında köklü bir değişiklik yapılmadı ve sorunlar giderek daha da derinleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapılandırılması, genel sağlık sigortası ve sosyal sigortalarla ilgili yalnızca üç buçuk yılımız kaldı.
Eğer bu süre içinde köklü bir değişiklik gerçekleştirmezsek, sosyal güvenlik sistemimizin çökeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Sosyal güvenlikle ilgili yapacağımız düzenlemelerde, 20 ila 25 yıllık projeksiyonlar hazırlamamız gerekiyor. Çünkü sosyal güvenlik yalnızca bugün emeklilik bekleyenlerle ilgili değil; bizden sonraki nesillerle birlikte bir zincir halkası içinde sürekli bir etkileşim içindeyiz."