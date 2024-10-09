Emeklilik yaşı yükselecek mi? Sosyal Güvenlik Başuzmanı Yorumladı: Sinyaller OVP'nin alt satırında

İsa Karakaş'ın dikkat çeken açıklamaları şu şekilde:

"Orta Vadeli Program (OVP) mevcut olsa da olmasa da, Sosyal Güvenlik Reformu'nun üzerinden tam 18 yıl geçti. Bu süre zarfında köklü bir değişiklik yapılmadı ve sorunlar giderek daha da derinleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapılandırılması, genel sağlık sigortası ve sosyal sigortalarla ilgili yalnızca üç buçuk yılımız kaldı.