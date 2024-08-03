Emeklilikte 2025’teki yüzde 30 düşüş telafi edilebilir mi? Ağustosta mı aralıkta mı emekli olmalı?
2025 yılında emekli olanların 2024 yılında olanlara göre aylıklarında yüzde 30 oranında düşüş olacak. Peki 2025 yılında değil de 2026, 2027 yılında emekli olanlar da düşüşten etkilenecek mi? 2025 yılındaki düşüş daha sonra telafi edilir mi? Yüzde 30 düşüşten korunmak için 2024 Ağustos ayında emekli olmakla aralıkta emekli olmak arasında fark var mı? İşte detaylar...
Emeklilikte 2025’teki yüzde 30 düşüş telafi edilebilir mi? 2024 Ağustosunda mı aralıkta mı emekli olmalı?
2025 yılında emekli olanların 2024 yılında olanlara göre aylıklarında yüzde 30 oranında düşüş olacak. Peki 2025 yılında değil de 2026, 2027 yılında emekli olanlar da düşüşten etkilenecek mi? 2025 yılındaki düşüş daha sonra telafi edilir mi? Yüzde 30 düşüşten korunmak için 2024 Ağustos ayında emekli olmakla aralıkta emekli olmak arasında fark var mı? İşte detaylar...
Emeklilik dilekçesini 2025 yılında verenlerin şu an sistemde görünen aylıkları yaklaşık yüzde 30 oranında düşecek. Bu durum akıllara "2025 yılında değil de 2026, 2027 yılında emekli olanlar da düşüşten etkilenecek mi?", "2025 yılındaki düşüş daha sonra telafi edilir mi?", "Yüzde 30 düşüşten korunmak için 2024 Ağustos ayında emekli olmakla aralıkta emekli olmak arasında fark var mı?", "Memurlar da emekli aylığındaki düşüşten etkilenecek mi?" sorularını getirdi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç emeklilikle ilgili merak edilenleri yazdı.
"2024 yılında SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Bu yıl temmuz – aralık döneminde emeklilik dilekçesi verenler ocak ve temmuz aylarında yıllık yüzde 86,16’ya ulaşan bu maaş zamlarından yararlanacaklar.
Dilekçeyi 1 Ocak 2025 tarihinden sonra verenler ise bu yıl emekli aylıklarına yapılan zamlardan yararlanamayacaklar. Onlara 2024 yılındaki tüketici fiyat enflasyonunun yüzde 100’ü ile milli gelirdeki artışın yüzde 30’u oranında artış yapılacak. Bu durumda mevcut enflasyon tahminlerine göre, 1 Ocak 2025’te dilekçe verenlerin aylıklarına yüzde 86,16 oranı yerine yüzde 39,20 – yüzde 44,72 arasında değişen oranda artış yapılacak.