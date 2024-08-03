Emeklilikte 2025’teki yüzde 30 düşüş telafi edilebilir mi? Ağustosta mı aralıkta mı emekli olmalı?

Emeklilik dilekçesini 2025 yılında verenlerin şu an sistemde görünen aylıkları yaklaşık yüzde 30 oranında düşecek. Bu durum akıllara "2025 yılında değil de 2026, 2027 yılında emekli olanlar da düşüşten etkilenecek mi?", "2025 yılındaki düşüş daha sonra telafi edilir mi?", "Yüzde 30 düşüşten korunmak için 2024 Ağustos ayında emekli olmakla aralıkta emekli olmak arasında fark var mı?", "Memurlar da emekli aylığındaki düşüşten etkilenecek mi?" sorularını getirdi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç emeklilikle ilgili merak edilenleri yazdı.