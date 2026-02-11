Emeklilikte 5 maddelik değişim planı: Kimleri nasıl etkileyecek? SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı

“1. Dağınıklık Gideriliyor (Sosyal Yardım Haritası)

Şu an belediyeler, vakıflar ve bakanlıklar ayrı ayrı yardım yapıyor. Kimin ne aldığı tam bilinmiyor.

Örnek: Bir emekli hem belediyeden yakacak hem bakanlıktan gıda yardımı alırken, diğeri hiçbirine ulaşamıyor olabilir. Hepsi tek bir sistemde görülecek.