Emeklilikte 5 maddelik değişim planı: Kimleri nasıl etkileyecek? SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı
Emekliler ve kamuoyundan gelen tepkilerin ardından yasa teklifi hazırlıklarına başlayan AK Parti’nin planına ilişkin detayları SGK Uzmanı İsa Karakaş paylaştı. Karakaş, hazırlanan taslak düzenlemeyi 5 başlık altında değerlendirirken, kök maaşı düşük olan emeklilerin uzun süre zam alamama ihtimali bulunduğunu belirtti.
En düşük emekli aylığına yönelik eleştirilerin ardından yasa teklifi hazırlıklarına başlayan AK Parti’nin çalışmalarına ilişkin detaylar kamuoyuna yansımaya devam ediyor.
Türkiye Gazetesi’nde köşe yazısı kaleme alan SGK Uzmanı İsa Karakaş, hazırlanan teklifin içeriğine dair kulis bilgilerini paylaştı. Karakaş, yazısında yasa çalışmasına ilişkin öne çıkan başlıkları aktardı.
“1. Dağınıklık Gideriliyor (Sosyal Yardım Haritası)
Şu an belediyeler, vakıflar ve bakanlıklar ayrı ayrı yardım yapıyor. Kimin ne aldığı tam bilinmiyor.
Örnek: Bir emekli hem belediyeden yakacak hem bakanlıktan gıda yardımı alırken, diğeri hiçbirine ulaşamıyor olabilir. Hepsi tek bir sistemde görülecek.