Emeklilikte çifte maaş dönemi sona eriyor: Tüm ödemeler kesilecek

TERCİH YAPMAK ZORUNDA KALACAKLAR

Yürürlükte olan İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatlarına göre, ilk iş girişi 1 Ekim 2008 ve sonrasında olan vatandaşlar, emekliliğe hak kazanmaları halinde bir tercih yapma zorunluluğu ile karşı karşıya kalacak.