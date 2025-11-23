  1. Ekonomim
Emeklilikte çifte maaş dönemi sona eriyor: Tüm ödemeler kesilecek

Günümüzde milyonlarca emekli şu an Türkiye'de hem çalışıyor hem de emekli maaşlarını almaya devam ediyor. SGK mevzuatına göre ilk iş girişi 1 Ekim 2008'den sonra olan çalışanlar, emekli olduktan sonra hem çalışıp hem de emekli maaşı almaya devam edemeyecek.

Türkiye’de 17 milyona yaklaşan sayılarıyla en kalabalık sosyal grubu oluşturan emekliler, her yıl bütçeden aldıkları payın azalmasıyla ciddi maddi sıkıntılar yaşamaya devam ediyor.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunurken, milyonlarca emekli bu maaşla ayını tamamlamaya çalışıyor. Bu durum, emeklilerin ileri yaşlarına rağmen iş hayatında aktif kalmak zorunda kalmalarına yol açıyor.

Türkiye'de milyonlarca emekli, yaşlılık aylığı bağlanmasına karşın aktif olarak çalışmaya devam ederken, geçtiğimiz yıllarda SGK mevzuatında yapılan değişiklik ile birlikte bu durum, ilerleyen yıllarda tarihe karışmış olacak.

TERCİH YAPMAK ZORUNDA KALACAKLAR

Yürürlükte olan İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatlarına göre, ilk iş girişi 1 Ekim 2008 ve sonrasında olan vatandaşlar, emekliliğe hak kazanmaları halinde bir tercih yapma zorunluluğu ile karşı karşıya kalacak.

