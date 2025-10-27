Emeklilikte ezber bozuldu! İsa Karakaş’tan kritik uyarı geldi: Plan yapmayan 65 yaşını bekler
Emekli vatandaşlar maaş artışlarını yakından takip ederken, aktif çalışanlar ise emeklilik tarihlerini hesaplamaya çalışıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde yayımlanan “Emeklilikte ezberler değişti; ama kimse farkında değil!” başlıklı yazısında, çalışanlara önemli uyarılarda bulundu. Karakaş, emeklilik planı yapmayanların ileride emeklilik yaşının uzayabileceğini vurguladı.
Karakaş, "Hemen etrafınızdan kulaktan dolma bilgiler alıyorsunuz:
“Kadınlar 58 erkekler 60 yaşında emekli oluyor!”
“Son 1260 gün SSK’ya geçer daha az primle avantajlı emekli olurum!”
“Emekli maaşımı alıp tekrar çalışırım…” diyorsanız…
Ama durun! Bunlar artık herkes için geçerli değil… diyerek açıkladı
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2008 yılı Ekim ve sonrasında işe başlayanları kritik bir konuda uyardı. Karakaş, “İster işçi, ister memur, ister esnaf olun; eğer bugün veya yarın işe başlıyorsanız, emeklilik planlarınızda hayal kırıklığıyla karşılaşabilirsiniz” dedi.