Emeklilikte ikili formül: Köklü değişiklikler masada! Uzman isimden açıklama
2024 yılında emekli olanlar, 2025 yılında emekli olanlara göre daha yüksek aylık alacak. Yüksek maaş için yapılan emeklilik başvuruları nedeniyle sistemde yoğunluk oluştu. Bunun önüne geçmek için çalışma yapılırken, hazırlanacak pakete iki düzenleme daha eklenecek. Peki bu değişiklikler ne olacak?
Emeklilik sistemindeki sorunların çözümü için çalışma yürütülüyor. Gelecek yıl emekli olanlar, bu yıl emekli olanlara göre daha az maaş alacak.
Bu nedenle emeklilik başvurularında yığılma oluştu. Yoğunluğun önüne geçmek için bir süredir çalışma yapılıyor. Hazırlanacak çalışmaya emekliler ile ilgili iki madde daha eklenecek.
Düzenlemelerin ilki kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalanlar ile ilgili... Maaşlarının sosyal destekle bu seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Bu sayede diğer emekliler ile aynı zam oranından faydalanmaları sağlanacak.
En düşük emekli aylığı temmuzda 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Düzenlemeye gidilmezse, kök aylığı bu tutarın altında olan birçok emekli zam alamayacak.