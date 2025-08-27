  1. Ekonomim
  4. Emeklilikte kritik karar: 2025 mi, 2026 mı daha avantajlı? SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı

Emeklilik planlaması yapan vatandaşların en çok merak ettiği "2025 mi, 2026 mı daha avantajlı?" sorusuna SGK Başuzmanı İsa Karakaş yanıt verdi. Karakaş, geçtiğimiz yıl emeklilik maaşlarında görülen yüzde 30'lara varan farkların bu sene söz konusu olmayacağını belirterek önemli bir açıklama yaptı.

Emeklilik hazırlığı yapan milyonlarca çalışanın gündemindeki "Başvuruyu ne zaman yapmalıyım?" sorusuna SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan net yanıt geldi. 

Geçtiğimiz yıl emekli maaşları arasında başvuru tarihine bağlı olarak yüzde 30'a varan kalıcı farklar oluştuğunu hatırlatan Karakaş, bu yıl için benzer bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında tarih seçiminin emeklilik maaşını belirleyen en kritik unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

Karakaş, "Geçtiğimiz yıl emekli olanlarla yılbaşından sonra emekli olanlar arasında yüzde 30’lara varan farklar oluşmuştu. Ancak bu yıl için aynı durum geçerli değil. Kimse böyle yüksek bir fark beklemesin" dedi.

