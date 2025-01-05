Emeklilikte son gün uyarısı! SGK Başuzmanı İsa Karakaş "SGK'da zaman daralıyor" diyerek uyardı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Yüzde 30'luk avantajla İlgili emekli olan çok sayıda değerli kardeşimiz oldu. Kamu işçileri, belediye işçilerinin önemli bir kısmı ise halen karar verme arifesinde. Özellikle emeklilik dilekçesini verenler TÜİK'in açıklamış olduğu aralık ayı enflasyonu düşük gelince panik yapmaya başladılar. 2025 yılında yüzde 30'luk fark kapandı mı, diye çok sayıda endişe edenler var.