Emeklilikte son gün uyarısı! SGK Başuzmanı İsa Karakaş "SGK'da zaman daralıyor" diyerek uyardı
Emeklilik dilekçesi için son gün uyarısı geldi. Yüzde 30’luk avantajdan yararlanmak için son şans için 14 Ocak uyarısı SGK Başuzmanı İsa Karakaş tarafından yapıldı.
Emeklilik kararlarını etkileyen yüzde 30'luk avantajın durumu belirsizliğini korurken, kamu çalışanlarına yönelik önemli bir uyarı yapıldı. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinin ardından, 2024 yılına emeklilik başvurusu yapacak vatandaşlar merakla bekleniyor. Son dönemde kamuoyunda tartışılan, 2024 ve 2025'te emekli olacak işçilerin alacağı emekli maaşları arasındaki fark da gündem olmaya devam ediyor.
14 Ocak 2025'e kadar emeklilik dilekçesi vermeyen, 2024'ün ikinci yarısında emekliliği hak eden çalışanlar, başvurularını 2025 yılına ertelediklerinde önemli kayıplarla karşılaşacak. 2024'ün ikinci yarısında emekliliğe başvuranlar, 2025'in ilk yarısında başvuranlara kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha yüksek emekli maaşı alacak.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yüzde 30'luk avantaj için son kez uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, bu avantajdan yararlanmak için 14 Ocak 2025'e kadar emeklilik dilekçesi verilmesi gerektiği vurgulandı.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili şunları söyledi;
"Yüzde 30'luk avantajla İlgili emekli olan çok sayıda değerli kardeşimiz oldu. Kamu işçileri, belediye işçilerinin önemli bir kısmı ise halen karar verme arifesinde. Özellikle emeklilik dilekçesini verenler TÜİK'in açıklamış olduğu aralık ayı enflasyonu düşük gelince panik yapmaya başladılar. 2025 yılında yüzde 30'luk fark kapandı mı, diye çok sayıda endişe edenler var.