Emeklilikte primi ucuza kapatmak için son günler! Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması artacak
Yeni yılla birlikte artacak olan asgari ücret emeklilik planı yapanları da etkileyecek. Emeklilikte prim hariç diğer şartları taşıyanlar için avantaj sağlayan borçlanmalarda artı yaşanacak. Askerlik, doğum, Bağkur ve yurt dışı borçlanmalarında hesaplar değişecek. Toplu para yatırmak isteyenler için son günlere girildi.
Yeni yıldan itibaren yüzde 25 ile 50 arasında artması beklenen asgari ücret, emeklilik planı yapanların kritik hesabını da değiştirecek. Emeklilik için prim hariç diğer şartları sağlayanlara sunulan borçlanma avantajında son günlere girildi. 2025 asgari ücreti ile birlikte borçlanma prim hesabı da artacak. Askerlik, doğum, Bağkur ve yurt dışı borçlanmaları asgari ücrete yapılacak zam oranında artacak.
Primi yetmeyenlerin veya prim borcu olanların emekli olmasını sağlayacak bu borçlanma hesabı neredeyse ikiye katlanacak. Emeklilik planında hesabı etkileyecek artış 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak.
Erken emekliliğin formüllerinden olan askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanmasında toplu para yatırmak isteyenler yıl sonuna kadar ödeme yaparsa avantajlı çıkacak.
Borçlanmadan kimler yararlanacak?
Emeklilik kriterlerinde en önemli iki şart yaş ve prim gün sayısıdır. Yaş şartını sağlayan ancak primi eksik olanlar emeklilik için yaşı sağlasa bile günü tamamlamak zorundadır. Ancak eksik prim için erkeklerde askerlik borçlanması, kadınlarda da doğum borçlanması hakkı tanınıyor.