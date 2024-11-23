Emeklilikte primi ucuza kapatmak için son günler! Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması artacak

Borçlanmadan kimler yararlanacak?

Emeklilik kriterlerinde en önemli iki şart yaş ve prim gün sayısıdır. Yaş şartını sağlayan ancak primi eksik olanlar emeklilik için yaşı sağlasa bile günü tamamlamak zorundadır. Ancak eksik prim için erkeklerde askerlik borçlanması, kadınlarda da doğum borçlanması hakkı tanınıyor.