Emeklilikte reform sinyali:Hangi formüller konuşuluyor? Aylık bağlama oranı yeniden düzenlenecek mi?
TÜİK’in nüfus istatistiklerine göre 2023-2100 yılları arasında yaşlı nüfusu artacak, çalışan nüfusu azalacak. Bunun için de emeklilik sistemi için bir reform yapılacağı konuşuluyor. Aylık bağlama oranları ve emeklilik yaşı gibi kriterlerin değişeceği iddia ediliyor. Peki konuşlan formüller neler? Aylık bağlama oranlarında (ABO) yeniden düzenlemeye gidilecek mi? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz günlerde 2023-2100 yıllarını kapsayan nüfus projeksiyonunu açıkladı. Buna göre 2075’te her üç kişiden biri yaşlı statüsüne geçecek.
ÇALIŞAN AZALACAK, YAŞLI ARTACAK
2023’te çalışma çağındaki nüfus oranı yüzde 68.3 iken, bu oranın 2050’de yüzde 61.9, 2075’te yüzde 55.9, 2100’de yüzde 54.6’ya gerilemesi bekleniyor.
Yaşlı nüfusun ise toplam nüfus içerisindeki oranı 2023 yılında yüzde 10 seviyesini aştı. Bunun 2050’de yüzde 23.1, 2075’te yüzde 31.7 ve 2100’de yüzde 33.6’ya ulaşması bekleniyor.
Yani ilerleyen yıllarda çalışan nüfusu azalırken, yaşlı nüfusunun arttığı bir dönem olacak. Günümüz koşullarında 1.65 çalışan 1 emekliyi finanse ediyor. İlerleyen süreçte çalışanın emekliyi finanse edememesi durumunda çalışma hayatında yeni sorunlar ortaya çıkabilir.