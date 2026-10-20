Emeklilikte yıl sonu alarmı: Borçlanmada 75 bin TL fark oluşabilir
Emekli maaşlarına yönelik yıl sonu hesaplamaları sürerken, askerlik ve doğum borçlanması ile Bağ-Kur ihyası yaparak emeklilik planlarını öne çekmek isteyenler için zaman daralıyor. Yılbaşında borçlanma maliyetlerinde 50 bin ila 75 bin TL arasında fark oluşabileceği hesaplanıyor. Daha düşük maliyetle emeklilik planı yapmak isteyenlerin yıl sonuna kadar atacağı adımlar önem taşıyor. İşte borçlanma yapmayı düşünenler için yıl sonu hesabı…
Emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler ve Bağ-Kur borçlanması yapmayı planlayan esnaf için daha düşük maliyetle borçlanma fırsatında son 2,5 aya girildi. Aralık ayında asgari ücrete yapılacak artışın borçlanma tutarlarına da yansıması bekleniyor. Bu nedenle yıl sonuna kadar borçlanma işlemini tamamlayanlar, yeni yılda başvuracaklara kıyasla daha az ödeme yapabilecek. İşte borçlanma maliyetlerinde yıl sonu hesabı ve merak edilen detaylar...
2027 asgari ücret maratonu aralıkta başlıyor: Yeni ücret için son tarih ne zaman?
2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için süreç aralık ayında başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantılarını ay içinde gerçekleştirecek. Yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.
2027 asgari ücret zammında enflasyon belirleyici olacak
Asgari ücret belirlenirken işçilerin geçim koşulları, alım gücü ve işverenlerin maliyetleri gibi birçok kriter göz önünde bulunduruluyor. Ancak yeni ücretin belirlenmesinde en önemli göstergelerden birini enflasyon verileri oluşturuyor.
Yıl sonu enflasyon tahminleri netleşiyor: Beklentiler yüzde 30'a yaklaştı
Yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminler şekillenmeye başladı. Üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak gerçekleşirken, Orta Vadeli Program'da yıl sonu için yüzde 28,4'lük oran öngörülüyor. Piyasa anketlerinde ise yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 29-30 bandında toplandığı görülüyor.