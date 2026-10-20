Emeklilikte yıl sonu alarmı: Borçlanmada 75 bin TL fark oluşabilir

Emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler ve Bağ-Kur borçlanması yapmayı planlayan esnaf için daha düşük maliyetle borçlanma fırsatında son 2,5 aya girildi. Aralık ayında asgari ücrete yapılacak artışın borçlanma tutarlarına da yansıması bekleniyor. Bu nedenle yıl sonuna kadar borçlanma işlemini tamamlayanlar, yeni yılda başvuracaklara kıyasla daha az ödeme yapabilecek. İşte borçlanma maliyetlerinde yıl sonu hesabı ve merak edilen detaylar...