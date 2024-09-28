Emeklilikte yüksek maaşın almanın formülü! Uzmanı püf noktasını açıkladı, kazancı yıl yıl hesapladı
Milyonlarca çalışanın hayali bir gün emekli olmak. Ancak değişen ekonomik koşullar ve yüksek enflasyonla yaşam koşullarının daha da zorlaşması pek çok kişiyi emekliliği hak etse bile çalışmaya zorluyor. Maaşlarının düşeceği endişesiyle pek çok kişi iş hayatının içinde kalmaya devam ederken bu kararlarının gelecekte emekliliklerine fayda sağlayıp sağlamadığını da merak ediyor. Peki, Emekliliği gelen ama çalışmaya devam edenlerin gelecekte emekli maaşları yükselir mi? Uzmanı yıl yıl çalışamaya göre avantajlarını tek tek hesapladı.
Emekliliği hak eden ancak emekli olmayıp, çalışmayı tercih eden binlerce çalışan bulunuyor. Günümüz ekonomik koşulları ve yüksek enflasyonun alım gücünü düşürmesi pek çok kişinin emekliliği ertelemesine neden oluyor.
Mevcut maaşların, emekli maaşından yüksek olması da pek çok kişiyi emekliliği ertelemeye zorluyor. Bu kararda başka bir neden de emekliliğe hak kazanan kişilerden bazılarının emekli aylığını yükseltmek için çalışmaya devam etmeyi tercih etmesi.
Emekliliği öteleyen pek çok kişi dilekçe vermek yerine çalışmayı tercih ederken bu kararlarının gelecekteki emekli maaşlarına katkısının olup olmayacağını da merak ediyor.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç bu kez yazısında, emekliliğe hak kazandıktan sonra çalışmaya devam edip emekli aylığı yükseltmenin avantajlı olup olmadığını ele aldı.