Emeklilileri ilgilendiriyor: Garanti Bankası, eylül ayına özel promosyonu duyurdu!

Garanti BBVA, Eylül ayına özel olarak emeklilere yönelik promosyon tutarlarını değiştirdiğini duyurdu. Yapılan bu güncelleme ile emeklilerin daha fazla faydalanabileceği bir promosyon sistemi oluşturulmuş oldu.

Emeklilerin dikkatle takip etmeleri gereken bu güncelleme ile ilgili detaylı bilgilere bankanın resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirler.