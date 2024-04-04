Emeklinin alım gücü erimeye devam ediyor

Bu yılın ilk üç ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yüzde 15.06 arttı. TÜİK’in hesabına göre, yılın başında 32.504 lira olan bekar ve çocuksuz en düşük memur maaşının alım gücü 4.254 lira eriyerek 28.250 liraya geriledi. Evli en düşük memur maaşı da 33.983 liradan 29.535 liraya kadar indi.