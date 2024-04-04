Emeklinin alım gücü erimeye devam ediyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın başında 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildiği için büyük tepki çeken en düşük emekli aylığının alım gücü, mart sonu itibarıyla 1.309 TL birden kayba uğradı. Asgari ücretin alım gücü ise üç ayda 2.225 TL azalarak 14.777 TL'ye geriledi.
Emekli, işçi ve memurun alım gücü yılın başından bu yana geçen üç aylık dönemde büyük ölçüde eridi.
Sözcü’den Erdoğan Süzer’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden hazırladığı haberine göre, yılın başında 7.500 liradan 10.000 liraya yükseltildiği için büyük tepki çeken en düşük emekli aylığının alım gücü, mart sonu itibarıyla 1.309 lira birden kayba uğrayarak, 8.691 liraya geriledi. Sadece üç aylık dönemde yaşanan yüksek enflasyon asgari ücretlinin maaşından 2.225 lira, en düşük memur emeklisinin aylığından 1.691 lira götürdü.
Bu yılın ilk üç ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yüzde 15.06 arttı. TÜİK’in hesabına göre, yılın başında 32.504 lira olan bekar ve çocuksuz en düşük memur maaşının alım gücü 4.254 lira eriyerek 28.250 liraya geriledi. Evli en düşük memur maaşı da 33.983 liradan 29.535 liraya kadar indi.
Yılbaşından bu yana öğretmen maaşının alım gücü 5.003 lira eriyerek 40.392 liradan 35.105 liraya düştü. 50.589 lira olan mühendis maaşının alım gücü 43.967 liraya geriledi. Sadece üç ayda hemşirenin maaşı 5.287 lira, teknikerin maaşı 4.898 lira, kaymakamın maaşı 9.993 lira eridi.