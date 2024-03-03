Emeklinin bayram ikramiyesi arttı mı, azaldı mı? Uzmanı hesapladı, tane tane açıkladı! Aslında... Bayram ikramiyelerini Ramazan ve Kurban bayramları için 3'er bin TL'ye (toplam 6 bin TL) çıkaran yasa TBMM'den geçti. Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklinin bayram ikramiyesinin kaybettiği değeri hesapladı. Buna göre; bayram ikramiyelerinin 2018'deki seviyesini koruması için 10 bin 609 TL olması gerekiyor. Çelik, "İkramiyelerde yüzde 50 artış yok, yüzde 72 düşüş var" dedi.

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 2 bin liradan 3 bin liraya yükselmesini öngören yasa TBMM'den geçti. 1 | 12

2018 yılından bu yana devam eden bayram ikramiyesi uygulaması yüksek enflasyon ortamında giderek değer kaybederken, emeklinin beklentisi bayram ikramiyesinin 2024 yılında daha yüksek bir düzeye çekilmesiydi. 2 | 12

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı üzerinden dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.



Prof. Dr. Çelik, X (Twitter) hesabından paylaştığı bir mesajda, bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranının yüzde 62,4'ten yüzde 17,6'ya indiğini aktararak, emeklinin 2018 ile kıyaslandığında kaybının 7 bin 609 lira olduğunu vurguladı. 3 | 12