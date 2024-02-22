Emeklinin bayram ikramiyesinde son gelişme: Komisyondan geçti, 3 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?
Emeklinin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaran düzenleme TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenlemeye göre; emekliler 2024 Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 6 bin lira bayram ikramiyesi alacak. Peki emeklilerin bayram ikramiyelerini ne zaman yatacak?
Emeklilerin Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dini bayramda 3’er bin liradan toplam 6 bin lira ikramiye almasına yönelik düzenleme 8. Yargı Paketi’nin içine dün gece Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.
Komisyondan geçen düzenlemenin yasalaşması için TBMM Genel Kurulu’nda oylanması ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor.
Teklif yasalaştıktan sonra emekliler 2024 yılında toplam 6 bin TL bayram ikramiyesi alacak. EYT’liler ve yeni emekliler de bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Ayrıca dul ve yetimler de hak ediş oranlarına göre bayram ikramiyesi alabilecek.
Yeni emekli olanların Ramazan Bayramı için ödenecek 3 bin lira ikramiyeyi alabilmeleri için 31 Mart 2024 itibarıyla emeklilik dilekçesini vermiş olması gerekiyor. Bu tarihten sonra emeklilik dilekçesi verenler Ramazan Bayramı ikramiyesini alamayacak.