Emeklinin bayram ikramiyesinde son gelişme: Komisyondan geçti, 3 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? Emeklinin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaran düzenleme TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenlemeye göre; emekliler 2024 Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 6 bin lira bayram ikramiyesi alacak. Peki emeklilerin bayram ikramiyelerini ne zaman yatacak?

Emeklilerin Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dini bayramda 3’er bin liradan toplam 6 bin lira ikramiye almasına yönelik düzenleme 8. Yargı Paketi’nin içine dün gece Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. 1 | 7

Komisyondan geçen düzenlemenin yasalaşması için TBMM Genel Kurulu’nda oylanması ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor. 2 | 7

Teklif yasalaştıktan sonra emekliler 2024 yılında toplam 6 bin TL bayram ikramiyesi alacak. EYT’liler ve yeni emekliler de bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Ayrıca dul ve yetimler de hak ediş oranlarına göre bayram ikramiyesi alabilecek. 3 | 7