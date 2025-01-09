Emeklinin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? İşte kulislerde konuşulan rakam
Milyonlarca emeklinin maaş zam oranı netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, Emekli Sandığı emeklileri ise yüzde 11.54 oranında artış alacak. Artış oranınım kesinleşmesiyle birlikte gözler Kurban ve Ramazan Bayramı’nde emekliye ödenen ikramiyelere çevrildi. Peki, Emeklinin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? İşte uzmanların beklentisi…
Milyonlarca emeklinin 2025 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, Emekli Sandığı emeklileri ise yüzde 11.54 oranında maaş zammı alacak.
Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılarak 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkartılan en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranında artırılarak 14.469 liraya çıkartıldı. Yasal düzenleme sırasında bir değişiklik olmaz ise taban maaş temmuz ayına kadar 14.469 TL olarak uygulanacak.
Emekli bayram ikramiyeleri artacak mı?
Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenecek bayram ikramiyelerinde de artış yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. SSK, Bağkur emeklisi ile en düşük emekli maaşına yapılan enflasyon oranında zam, ikramiyelerde de en belirleyici faktörün ‘enflasyon’ olacağı ihtimalini güçlendirdi.