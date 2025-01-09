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  4. Emeklinin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? İşte kulislerde konuşulan rakam

Emeklinin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? İşte kulislerde konuşulan rakam

Milyonlarca emeklinin maaş zam oranı netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, Emekli Sandığı emeklileri ise yüzde 11.54 oranında artış alacak. Artış oranınım kesinleşmesiyle birlikte gözler Kurban ve Ramazan Bayramı’nde emekliye ödenen ikramiyelere çevrildi. Peki, Emeklinin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? İşte uzmanların beklentisi…

Emeklinin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? İşte kulislerde konuşulan rakam - Sayfa 1

Milyonlarca emeklinin 2025 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, Emekli Sandığı emeklileri ise yüzde 11.54 oranında maaş zammı alacak.

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Emeklinin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? İşte kulislerde konuşulan rakam - Sayfa 2

Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılarak 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkartılan en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranında artırılarak 14.469 liraya çıkartıldı. Yasal düzenleme sırasında bir değişiklik olmaz ise taban maaş temmuz ayına kadar 14.469 TL olarak uygulanacak.

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Emeklinin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? İşte kulislerde konuşulan rakam - Sayfa 3

Emekli bayram ikramiyeleri artacak mı?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenecek bayram ikramiyelerinde de artış yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. SSK, Bağkur emeklisi ile en düşük emekli maaşına yapılan enflasyon oranında zam, ikramiyelerde de en belirleyici faktörün ‘enflasyon’ olacağı ihtimalini güçlendirdi.

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Emeklinin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? İşte kulislerde konuşulan rakam - Sayfa 4

Bayram ikramiyelerine 2024’te zam yapılmıştı

İlk kez 2018 yılında 1.000 lira olarak ödenmeye başlayan ikramiyeler, yüksek enflasyona rağmen üç yıl boyunca hiçbir zam almazken, son olarak geçtiğimiz yıl 3 bin liraya yükseltildi.

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