Emeklinin bayram ikramiyesine zam için en güçlü senaryo! Rakam ortaya çıktı Emeklilerin gözü bayram ikramiyesine yapılacak zamma çevrildi. Milyonlar, yılda 2 kez verilen emekliye bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Özellikle Bakan Işıkhan'ın ikramiyeye zam sinyali vermesi sonrası araştırmalar hızlandı. Emekliye ikramiye zammında ağır basan senaryoyla birlikte rakam da ortaya çıktı. Peki, emeklinin bayram ikramiyesi kaç TL olacak?

Emeklinin gözü bayram ikramiyelerine yapılacak zam haberine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı, "Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" açıklaması sonrası araştırmalar hızlandı. Mevcut haliyle 2 bin lira olarak uygulanan emekli ikramiyesinin ne kadar artacağı gündemdeki ana başlıklardan biri. Emekli ikramiyeleri için ise farklı zam oranları konuşuluyor. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklinin bayram ikramiyesine konuşulan senaryolar neler? Bayram ikramiyesi kaç TL olacak? İşte ayrıntılar... 1 | 6

Emekliye bayram ikramiyesinde artış olacağının açıklanması sonrasında, ne kadar zam olacağına ilişkin çeşitli senaryolar konuşulmaya başlandı. Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emeklilere her yıl iki kere bayram ikramiyesi ödemiyor. Emekli ikramiyesi mevcut halinde 2 bin lira olarak uygulanıyor. 2 | 6

Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Bayram ikramiyelerinin dışında sene sonunda tüm emeklilere 5 bin lira daha ikramiye yatırıldı. 3 | 6