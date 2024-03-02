Emeklinin bayram ikramiyesine zam, Meclis'te kabul edildi: İşte ödeme takvimi... Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme... 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yılda 2 kez ödenen emekliye bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu. Milyonlarca emekli ödeme takvimini araştırıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman ödenecek?

Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emeklilerin bayram ikramiyesine artışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 2 bin lira olarak uygulanan emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam yapıldı. Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 1 | 5

Zamlı emekli ikramiyesi ödemesi için tarihlerde netleşti. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? İşte emeklinin bayram ikramiyesinde son gelişmeler... 2 | 5

Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bu sene Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri tarihlerinde olduğu için 9 Nisan 2024 tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı'nın arefesi 15 Haziran 2024 günü oluyor. 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihleri de Kurban Bayramı olarak ülkemizde kutlanacak. Böylece Kurban Bayramı ikramiyesi de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi ön görülüyor. 3 | 5