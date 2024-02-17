Emeklinin bayram ikramiyesine zam, ödeme tarihleri belli oldu: Detaylar netleşti, kimlere ödenecek? Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu. Yılda 2 kez ödenen emekliye bayram ikramiyesine zam oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. 2 bin TL olan emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldı. Emekliler toplamda 6 bin TL almış olacak. Zamlı emekli ikramiyesi ödemesi için tarihlerde netleşti. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli ikramiyesine zam oranı açıklandı. Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emeklilerin bayram ikramiyesine artışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. 2 bin lira olarak uygulanan emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam yapıldı. Peki, Zamlı emekli ikramiyesi ödemesi için tarihlerde netleşti. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? İşte emeklinin bayram ikramiyesinin detayları... 1 | 6

Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Erdoğan, partisinin Ordu mitinginde emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam yapıldığını ve 3 bin liraya yükseltildiğini duyurdu. 2 | 6

Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yasalaşacak? Bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye yükseltecek teklif dün TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı. AK Parti’nin Meclis'e sunduğu 43 maddelik yargı paketi gelecek hafta Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Emeklilerin 3 bin liraya çıkarılacak bayram ikramiyesinin de yer aldığı kanun teklifi yerel seçimler öncesi Meclis çalışmalarına ara vermeden Mart ayından önce kanunlaştırılacak. 3 | 6