Emeklinin bayram ikramiyesine zam, Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte ödeme takvimi... Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yılda 2 kez ödenen emekli bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa yürürlüğe girdi. Emeklilerin gözü şimdi ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kimlere bayram ikramiyesi ödenecek? İşte emeklinin bayram ikramiyesinde son gelişmeler...

Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emeklilerin bayram ikramiyesine artışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 2 bin lira olarak uygulanan emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam yapıldı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, emekli bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaran düzenlemeyi de içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 | 6

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye yükseltilmesi sonrası, ödeme tarihleri araştırması da hızlandı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kimlere bayram ikramiyesi ödenecek? İşte emeklinin bayram ikramiyesinde son gelişmeler... 2 | 6

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi. Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Buna göre; Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor. 3 | 6