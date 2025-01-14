Emeklinin gözü bayram ikramiyesi ve refah payında: İkramiyede hangi rakam konuşuluyor?

Yeni yılla birlikte emekli maaşlarına yapılan zam oranları açıklandı.

Emekli zammı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15.75, memur ve memur emeklileri için yüzde 11.54 oldu. En düşük emekli aylığı ise 14.469 TL'ye yükseltildi.