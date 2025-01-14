Emeklinin gözü bayram ikramiyesi ve refah payında: İkramiyede hangi rakam konuşuluyor?
Emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu. Ancak zam oranından memnun olmayan emekli, maaşlarına refah payı eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Emeklinin bir diğer beklentisi ise bayram ikramiyelerine zam yapılması... SGK Uzmanı Özgür Erdursun, zam beklentilerini ve refah payının olası etkilerini değerlendirdi. İkramiye için hangi rakamlar masada? İşte detaylar...
Yeni yılla birlikte emekli maaşlarına yapılan zam oranları açıklandı.
Emekli zammı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15.75, memur ve memur emeklileri için yüzde 11.54 oldu. En düşük emekli aylığı ise 14.469 TL'ye yükseltildi.
Ancak bu oranlar emeklileri memnun etmedi. Zamlar sonrası emekliler, gözlerini refah payına ve Ramazan Bayramı’nda ödenecek ikramiyelere çevirdi.
İKRAMİYELER ZAMLANACAK MI?
Emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri, bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı. Mynet'e konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken, emekli maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam yapıldığını hatırlatarak şunları söyledi: