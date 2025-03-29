Emeklinin gözü Resmi Gazete'de! İşte 1.000 liralık ikramiye farkının ödeneceği tarih
Emeklilerin bayram ikramiyesi, 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmıştı. Ancak bu düzenleme bayram öncesine yetişemediği için, bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak yatırıldı. Peki, emeklilere ödenecek 1.000 liralık fark ne zaman verilecek? İşte merak edilen detaylar...
2025 yılının ilk yarısı için emeklilerin maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapılmış ve en düşük maaş 12.500 liradan 14.469 liraya yükseltilmişti.
Maaş zammının ardından, emeklinin bayram ikramiyesi de artırıldı ve 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Ancak, 1.000 liralık zam bayram öncesine yetiştirilemedi.
GECİKMELİ OLARAK ELE ALINDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanma süreci nedeniyle Meclis'te iktidar ve muhalefet partileri arasında bir gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlikler nedeniyle gündem konuları gecikmeli ele alındı.