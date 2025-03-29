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  4. Emeklinin gözü Resmi Gazete'de! İşte 1.000 liralık ikramiye farkının ödeneceği tarih

Emeklinin gözü Resmi Gazete'de! İşte 1.000 liralık ikramiye farkının ödeneceği tarih

Emeklilerin bayram ikramiyesi, 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmıştı. Ancak bu düzenleme bayram öncesine yetişemediği için, bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak yatırıldı. Peki, emeklilere ödenecek 1.000 liralık fark ne zaman verilecek? İşte merak edilen detaylar...

Emeklinin gözü Resmi Gazete'de! İşte 1.000 liralık ikramiye farkının ödeneceği tarih - Sayfa 1

2025 yılının ilk yarısı için emeklilerin maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapılmış ve en düşük maaş 12.500 liradan 14.469 liraya yükseltilmişti.

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Emeklinin gözü Resmi Gazete'de! İşte 1.000 liralık ikramiye farkının ödeneceği tarih - Sayfa 2

Maaş zammının ardından, emeklinin bayram ikramiyesi de artırıldı ve 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Ancak, 1.000 liralık zam bayram öncesine yetiştirilemedi.

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Emeklinin gözü Resmi Gazete'de! İşte 1.000 liralık ikramiye farkının ödeneceği tarih - Sayfa 3

GECİKMELİ OLARAK ELE ALINDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanma süreci nedeniyle Meclis'te iktidar ve muhalefet partileri arasında bir gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlikler nedeniyle gündem konuları gecikmeli ele alındı.

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Emeklinin gözü Resmi Gazete'de! İşte 1.000 liralık ikramiye farkının ödeneceği tarih - Sayfa 4

Emekli bayram ikramiyesininse 3 bin liradan, 4 bin liraya yükseltilmesi öngören kanun ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda 27 Mart Perşembe günü kabul edilerek yasalaştı.

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