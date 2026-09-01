Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Emeklilerin ocak ayında alacağı zam için beklentiler şekillenmeye başladı. Öne çıkan üç farklı senaryoya göre zam oranının yüzde 8,7 ile yüzde 10,6 arasında olması bekleniyor. Peki mevcut durumda 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte zam hesapları...
Bu yıl ocak ayında yüzde 12,19, temmuz ayında ise yüzde 17,76 oranında zam alan milyonlarca emekli, toplamda yüzde 31,9’luk artışın ardından gözünü Ocak 2027’de yapılacak maaş zammına çevirdi. Yeni yılda emekli aylıklarına yapılacak artışa ilişkin senaryolar da şekillenmeye başladı.
Şimdiden şekillenmeye başlayan üç farklı senaryo, emeklilerin Ocak 2027’de alabileceği zam oranı ile en düşük emekli aylığının ulaşabileceği seviyeye ilişkin dikkat çeken rakamları ortaya koyuyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesi, Ocak 2027’de emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin hesaplamaların da yeniden şekillenmesine neden oldu.