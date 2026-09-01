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Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte zam senaryoları

Emeklilerin ocak ayında alacağı zam için beklentiler şekillenmeye başladı. Öne çıkan üç farklı senaryoya göre zam oranının yüzde 8,7 ile yüzde 10,6 arasında olması bekleniyor. Peki mevcut durumda 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte zam hesapları...

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Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte zam senaryoları - Sayfa 1

Bu yıl ocak ayında yüzde 12,19, temmuz ayında ise yüzde 17,76 oranında zam alan milyonlarca emekli, toplamda yüzde 31,9’luk artışın ardından gözünü Ocak 2027’de yapılacak maaş zammına çevirdi. Yeni yılda emekli aylıklarına yapılacak artışa ilişkin senaryolar da şekillenmeye başladı.

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Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte zam senaryoları - Sayfa 2

Şimdiden şekillenmeye başlayan üç farklı senaryo, emeklilerin Ocak 2027’de alabileceği zam oranı ile en düşük emekli aylığının ulaşabileceği seviyeye ilişkin dikkat çeken rakamları ortaya koyuyor.

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Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte zam senaryoları - Sayfa 3

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesi, Ocak 2027’de emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin hesaplamaların da yeniden şekillenmesine neden oldu.

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Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte zam senaryoları - Sayfa 4

TCMB’nin yüzde 28’lik yıl sonu enflasyon tahmininin yanı sıra, piyasa katılımcılarının yüzde 29,43’lük beklentisi ve alternatif hesaplamada öne çıkan yüzde 30,32’lik senaryo, emeklilerin Ocak 2027 zammı için üç farklı ihtimali gündeme taşıdı.

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