Emeklinin ocak zammı netleşiyor, geriye tek veri kaldı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
16 milyonu aşkın emeklinin 2026 Ocak zammı büyük oranda netleşti. Yılın son ayına ilişkin enflasyon verisinin açıklanmasıyla zam oranı kesinlik kazanacak. Peki enflasyon aralık ayında yüzde 1 olarak açıklanırsa bu senaryosuna göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli ne kadar zam alacak? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda artış yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.
Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ocak zamlarına ilişkin beş veri netleşti, geriye tek bir veri kaldı.
