Emeklinin ocak zammı öncesinde bankalar kesenin ağzını açtı: Promosyon 60 bin TL’ye dayandı!

Ocak ayında emeklilere yapılacak zam öncesinde bankalarda promosyon rekabeti hız kesmeden devam ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli için promosyon tutarları kamu ve özel bankalarda 31 bin TL sınırına dayandı. Bazı bankalar ise kampanyalarla birlikte promosyon miktarını 60 bin TL'ye kadar yükseltti.