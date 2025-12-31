Emeklinin ocak zammı öncesinde bankalar kesenin ağzını açtı: Promosyon 60 bin TL’ye dayandı!
Milyonlarca emeklinin ocak zammı öncesinde bankalar harekete geçti. Emekli maaşı promosyon tutarları bankalarda 31 bin TL sınırına dayandı. Bazı bankalar ise kampanyalarla birlikte promosyon miktarını 60 bin TL'ye kadar yükseltti.
Ocak ayında emeklilere yapılacak zam öncesinde bankalarda promosyon rekabeti hız kesmeden devam ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli için promosyon tutarları kamu ve özel bankalarda 31 bin TL sınırına dayandı. Bazı bankalar ise kampanyalarla birlikte promosyon miktarını 60 bin TL'ye kadar yükseltti.
Kamu bankaları daha sınırlı rakamlar sunarken özel bankalar ek koşullarla daha yüksek ödemeler vadediyor.
Emeklilerin zam oranı ocak ayında açıklanacak 6 aylık TÜFE verileriyle netleşecek. 3 Ocak'ta SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin alacağı zam kesinleşecek.