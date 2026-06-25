Emeklinin temmuz zammı için 3 farklı yeni senaryo! Kim ne kadar alacak? İşte zam tablosu...
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, temmuz ayında yapılacak maaş zammına ilişkin hesaplamaları yakından takip ediyor. Gözler 3 Temmuz’da açıklanacak oranlara çevrilmişken, üç farklı zam senaryosu gündeme geldi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üç farklı zam senaryosu...
Emekli maaşlarında Temmuz 2026 zammına yönelik heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran enflasyonu öncesinde farklı senaryolar gündeme gelmeye devam ediyor. Mevcut enflasyon verileri ve beklentiler üzerinden yapılan hesaplamalar, üç ayrı ihtimalde en düşük emekli maaşında oluşabilecek artışları ortaya koyuyor.
5 AYLIK ZAM ORANI NE?
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 16,60 seviyesine yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 16,60 oranında zammı şimdiden hak etmiş oldu. Buna göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 23.322 TL seviyesine ulaştığı hesaplanıyor.
Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,05 oranında enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 12,41’lik zam oranını şimdiden garantilemiş durumda.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN HAZIRLIK BAŞLADI
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren düzenleme için hazırlıklara başladı. Çalışma kapsamında, 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin 500 lira seviyelerine çıkarılması öngörülüyor.