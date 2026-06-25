Emeklinin temmuz zammı için 3 farklı yeni senaryo! Kim ne kadar alacak? İşte zam tablosu...

5 AYLIK ZAM ORANI NE?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 16,60 seviyesine yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 16,60 oranında zammı şimdiden hak etmiş oldu. Buna göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 23.322 TL seviyesine ulaştığı hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,05 oranında enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 12,41’lik zam oranını şimdiden garantilemiş durumda.