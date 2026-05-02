Emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak? Seyyanen zam yapılacak mı? Uzmanı açıkladı
Milyonlarca emekli temmuz ayında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Ocak 2026’da yapılan yüzde 12,19’luk zam, hayat pahalılığı karşısında hızla eridi. Peki emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak? emekliye seyyanen zam var mı? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli zammı için tahminini paylaştı.
Emekli 'temmuzda ne kadar zam yapılacak?' sorusunun yanıtını arıyor.SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında emekli zammıyla ilgili tahminini paylaştı. İşte Karakaş'ın tüm emeklileri ilgilendiren yazısı...
"4 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verisi, tam manasıyla bir “mihenk taşı” hükmündedir. Zira küresel savaş tamtamlarının etkisiyle şaha kalkan petrol ve enerji fiyatlarının maliyet yükü, ilk kez bu veriyle tam olarak gün yüzüne çıkacaktır.
TÜİK tarafından ilan edilen verilere göre, mart ayı itibarıyla emekli maaşlarına yansıyacak kümülatif artış netleşti. Bu tablo, enflasyonun son 3 aylık seyretme rotasını ve emeklinin hakkı olan güncel oranı göstermektedir...