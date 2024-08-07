Emeklinin zam farkı bugün hesaplarda: Kim ne kadar zam farkı alacak? İşte tablo...
En düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin tL'yee çıkarılmıştı. Bu kapsamda zam farkları bugün hesaba yatıyor. Peki kim ne kadar alacak? İşte tablo...
En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farklar bugün hesaplara yatırılacak.
Düzenleme SSK ve Bağ-kur emeklilerini kapsıyor. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.
En düşük emekli zammının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla aylık 5.5 milyar TL, altı aylık periyotta ise 33 milyar 200 milyon TL bütçeye ek yük getirecek.
Yasa düzenlemesi çıkmadan önce 1 milyon 142 bin emeklinin maaşı 10 bin TL'nin altında bulunuyordu.