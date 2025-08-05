Emekliye 27 bin TL ödenecek... Rakamlar arttı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...
Ağustos ayında emekli promosyonlarında bankalar güncellemeye giderek emeklilere cazip kampanyalar sundu. Yapıkredi, Garanti, İş Bankası, Ziraat Bankası, İNG, Halkbank, Vakıfbank, Albaraka, Kuveyt Türk, Akbank, Denizbank, Türkiye Finans, QNB ve TEB’de promosyon tutarları yenilendi.
Emekli maaşı banka promosyonlarında, temmuz maaş zamlarının ardından güncellemeler yapıldı. Bankalar, belirli dönemlerde promosyon tutarlarını yenilerken, bu ödemeler emekli maaşını kendi bankalarına taşıyanlar için geçerli oluyor. Güncel promosyon tutarları, ek ödemelerle birlikte 12 bin TL’den 27 bin TL’ye kadar değişiklik gösteriyor.
Emekliler, maaşlarını aynı bankada en az 3 yıl aldıklarında promosyon ödemesini tahsil edebiliyor. Promosyon başvurusu yapmak isteyen emekliler, maaşlarını ilgili bankaya taşıdıktan sonra, bankanın mobil uygulaması, internet şubesi, çağrı merkezi veya en yakın şubesine giderek kolaylıkla işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
İşte banka banka emekli promosyon listesi...
Yapıkredi
Kampanya 31 Ağustos tarihine kadar geçerlidir.
0 - 9.999 TL aylık maaş / ek promosyonlarla toplam 12.250 TL,
10.000 TL - 14.999 TL / 18.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL / 22.500 TL,
20.000 TL ve üzeri / toplam 27.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.