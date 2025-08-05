Emekliye 27 bin TL ödenecek... Rakamlar arttı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

Emekli maaşı banka promosyonlarında, temmuz maaş zamlarının ardından güncellemeler yapıldı. Bankalar, belirli dönemlerde promosyon tutarlarını yenilerken, bu ödemeler emekli maaşını kendi bankalarına taşıyanlar için geçerli oluyor. Güncel promosyon tutarları, ek ödemelerle birlikte 12 bin TL’den 27 bin TL’ye kadar değişiklik gösteriyor.