Emekliye 3 bin lira bayram ikramiyesi: Seçim öncesi bir zam daha mı gelecek? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu. İki bayramda toplam ödenecek rakam ise 6 bin TL. Ancak enflasyon hesaba katıldığında yüzde 50'lik artış yeterli görülmedi. Ekonomist Erdal Sağlam seçmen memnuniyeti açısından emekli ikramiyesine seçim öncesi ek zammın gündeme gelebileceğini ifade etti. İşte 2024 bayram ikramiyesiyle ilgili son gelişmeler...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyenin yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. Emekliler 2024’te toplam 6 bin TL bayram ikramiyesi alacak. 1 | 9

Ancak Erdoğan’ın açıkladığı yüzde 50’lik artış beklentileri karşılamış değil. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, enflasyona atıf yaparak 2018’de verilen 1000 TL’lik bayram ikramiyesiyle küçükbaş kurbanlık alan emeklinin 2024 yılında sadece 4,5 kilogram et alabildiğini ifade etti. 2 | 9

SEÇİM YAKLAŞIRKEN ARTIRILABİLİR Mİ? ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam da, haftalık ekonomi değerlendirmesinde 3 bin TL’ye yükseltilen emekli bayram ikramiyesiyle ilgili yeni zam öngörüsünde bulundu. Ekonomist Sağlam, 2018’den bu yana uygulanan bayram ikramiyesiyle ilgili tahminini paylaştı. Sağlam, 3 bin TL’ye çıkarılan ve Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyesinin artırılabileceğini ifade etti. 3 | 9