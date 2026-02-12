Emekliye 90.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı: İşte banka banka promosyon kampanyaları
Emekli maaş zammının belli olmasının ardından promosyon tutarları da güncellendi. Kamu ve özel bankalar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan yüzde 12,19'luk artış sonrası nakit promosyon ödemelerini yeniledi. Bankalar, nakit ödemelerin yanı sıra ek ödemeler ve kredi kartı avantajlarıyla yeni müşterilerine çeşitli fırsatlar sunuyor. Bazı bankalarda toplam promosyon ödemeleri 90.000 TL'ye kadar çıktı. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka promosyon kampanyaları...
Ocak 2026 itibarıyla milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı netleşti. Bu artışın ardından bankalar da promosyon ödemelerini yeniledi. En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasıyla birlikte bankalar da ek ödeme ve avantajlarını güncelledi.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans'a maaşını 28 Şubat 2026'ya kadar taşıyan emeklilere 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Ek avantajlarla birlikte toplam ödeme 32 bin TL'ye kadar çıkıyor.