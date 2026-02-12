Emekliye 90.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı: İşte banka banka promosyon kampanyaları

Ocak 2026 itibarıyla milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı netleşti. Bu artışın ardından bankalar da promosyon ödemelerini yeniledi. En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasıyla birlikte bankalar da ek ödeme ve avantajlarını güncelledi.