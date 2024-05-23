İşte emeklinin ücretsiz tatil yapacağı şehirler...

Hangi şehirlerde konaklama mümkün olacak

Bunların önemli bir bölümü de Alanya, Çeşme, Fethiye, Ayvalık, Kuşadası gibi deniz kıyısındaki doğa ve tatil beldelerinde bulunuyor. Muğla'nın Fethiye, Ortaca, Milas, Antalya'nın merkez, Alanya, Manavgat, Kumluca, Gazipaşa, Serik, Aydın'ın Kuşadası, İzmir'in Çeşme, Urla, Bergama, Bayındır, Balıkesir'in Bandırma, Burhaniye, Manyas, Ayvalık, Gönen gibi turistik ilçelerindeki KYK yurtlarının hepsi ya da bazıları kuvvetle muhtemel bu yaz bir aylığına emeklileri misafir edecek.