İşte emeklinin ücretsiz tatil yapacağı şehirler...
Emeklilerin 15 Temmuz-15 Ağustos arası yurtlarda 7 gün konaklaması planlanırken, Türkiye'nin en gözde tatil kentleri Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla'daki KYK yurtları mercek altına alındı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki uygun yurtların bu yaz bir aylık dönem boyunca emeklilere ücretsiz ev sahipliği yapacağını müjdeledi.
Milyonlarca emekli, Akdeniz ve Ege'nin gözde turizm merkezlerinde ücretsiz tatil yapabilecek, özel kartlarla alışverişlerde de yüzde 15'e varan indirim hakkından yararlanacak
Bu kapsamda Akdeniz ve Ege'nin en çok tercih edilen tatil beldeleri milyonlarca emekliye ücretsiz olarak kapılarına açacak. Emekliler, deniz, kum, güneşin keyfini çıkarmanın yanı sıra kültürel ve tarihsel zenginlikleri yerinde görme şansı yakalayacak. Tüm illerin bu kapsama alınıp alınmayacağı, kaç yatak kapasitesinin sisteme dahil edilebileceği, önceliğin çalışmayan emekliler olup olmayacağı gibi detaylar da kısa süre içinde belirlenip açıklanacak.
Emeklilerin 15 Temmuz- 15 Ağustos arası yurtlarda 7 gün konaklanması planlanırken, Türkiye'nin en gözde tatil kentleri Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla'daki KYK yurtlarını mercek altına alındı. Söz konusu 5 ilde, toplamda yaklaşık 65 bin yatak kapasiteli 62 KYK yurdu bulunuyor.
Hangi şehirlerde konaklama mümkün olacak
Bunların önemli bir bölümü de Alanya, Çeşme, Fethiye, Ayvalık, Kuşadası gibi deniz kıyısındaki doğa ve tatil beldelerinde bulunuyor. Muğla'nın Fethiye, Ortaca, Milas, Antalya'nın merkez, Alanya, Manavgat, Kumluca, Gazipaşa, Serik, Aydın'ın Kuşadası, İzmir'in Çeşme, Urla, Bergama, Bayındır, Balıkesir'in Bandırma, Burhaniye, Manyas, Ayvalık, Gönen gibi turistik ilçelerindeki KYK yurtlarının hepsi ya da bazıları kuvvetle muhtemel bu yaz bir aylığına emeklileri misafir edecek.