Emekliye asgari ücret farkı gelecek mi? 2025'te emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte tüm detaylar..
Emekli maaşı zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarına çevrildi. Komisyonun belirleyeceği asgari ücret artışı, emekli maaşı zam senaryoları için de belirleyici olacak. 2024 yılının Ocak ayında asgari ücret yüzde 49 artarken, emekli aylıklarında yıllık toplam artış oranı yüzde 86,15’e ulaşmıştı. Peki, 2025 Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
Emekli maaşı artışı için enflasyon verileri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan gelecek asgari ücret zammı dikkatle izleniyor. Emekliye yapılacak zammın hesaplanmasında refah payı da önemli bir konu olarak gündeme geldi. 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık 2024 enflasyon oranı, emekli maaşlarında yapılacak artışı netleştirecek. İşte milyonları ilgilendiren önemli gelişmeler...
Emekli ve memur maaş zammı için milyonlarca vatandaş, 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine odaklandı. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerinin açıklanmasının ardından, 6 aylık enflasyon farkı da netleşecek. Bu rakamlar, maaş artışlarının oranını belirleyecek.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Zam hesabı yapılırken temmuz ayından itibaren açıklanan aylık TÜFE verileri dikkate alınıyor. Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.Böylelikle 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,57 oldu. Oluşacak enflasyon farkı ise yüzde 4.16 şeklinde hesaplandı.