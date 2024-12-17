Emekliye asgari ücret farkı gelecek mi? 2025'te emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte tüm detaylar..

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Zam hesabı yapılırken temmuz ayından itibaren açıklanan aylık TÜFE verileri dikkate alınıyor. Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.Böylelikle 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,57 oldu. Oluşacak enflasyon farkı ise yüzde 4.16 şeklinde hesaplandı.