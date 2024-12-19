Emekliye asgari ücret zammı şekillendi: İşte 2025 yılı ocak ayında emekliye zam için yeni tablo

5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ VE ENFLASYON FARKI

Temmuz ayından itibaren açıklanan aylık TÜFE verileri dikkate alındığında, 5 aylık toplam enflasyon oranı %14,57 olarak hesaplandı. Bu süreçte aylık TÜFE oranları; Temmuz’da %3,32, Ağustos’ta %2,47, Eylül’de %2,97, Ekim’de %2,88 ve Kasım’da %2,24 oldu.