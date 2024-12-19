Emekliye asgari ücret zammı şekillendi: İşte 2025 yılı ocak ayında emekliye zam için yeni tablo
Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, asgari ücret görüşmelerinin sonuçlarına göre netlik kazanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun alacağı karar, emekli maaşları için belirlenecek oranlara da rehber olacak. 2024 yılı Ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 49’luk artış, emekli maaşlarına yıllık yüzde 86,15 olarak yansımıştı. Peki, 2025 yılının Ocak ayında emekli maaşları ne kadar artacak? İşte heyecanla beklenen zam tahminleri...
Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, enflasyon rakamları ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun vereceği karar doğrultusunda netleşecek. Zam hesaplamalarında refah payı da kritik bir unsur olarak ön plana çıkıyor.
Kesin zam oranı, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak olan Aralık 2024 enflasyon verilerinin ardından belli olacak. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bu önemli gelişmenin detayları şimdiden merak konusu.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN ARALIK ENFLASYONU KRİTİK
Emekliler ve memurlar, maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek Aralık ayı enflasyon verilerini bekliyor. 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanması beklenen enflasyon rakamlarıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı ve zam oranları da netleşecek.
5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ VE ENFLASYON FARKI
Temmuz ayından itibaren açıklanan aylık TÜFE verileri dikkate alındığında, 5 aylık toplam enflasyon oranı %14,57 olarak hesaplandı. Bu süreçte aylık TÜFE oranları; Temmuz’da %3,32, Ağustos’ta %2,47, Eylül’de %2,97, Ekim’de %2,88 ve Kasım’da %2,24 oldu.