Emekliye banka promosyonu güncelleme fırsatı: Yüksek maaşa yüksek promosyon! Peki daha da artar mı?
Yeni dönem zamlı maaşların belli olup hesaplara yatmaya başlamasıyla emekliler de promosyon hesabı yapmaya başladı. Bankalarda promosyonlar artmasa dahi emekliler zamlı maaşları nedeniyle bankanın ödediği bir üst promosyon limitine geçebiliyor. Peki şu anda bankalarda en yüksek promosyon ödemesi ne kadar oldu? Promosyonlar daha da artar mı? İşte detaylar...
Kamu bankalarında promosyon artışına gidilmesi ve özel bankaların da promosyon ödemelerini güncellemesiyle birlikte bu yıl itibarıyla promosyon tutarları bir hayli yükseldi.
Emeklilerin yeni dönem zammı da belli oldu. Emekliler yılın ilk 6 ayına ilişkin yüzde 24.73 oranında enflasyon farkını hak ettiler. En düşük emekli aylığı ise 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltildi.
Bankalarda promosyon tutarları zam sonrası artırılmasa dahi emeklilerin maaşı arttığı için promosyonda bir üst limite çıkabiliyor.
Maaşı artan emekli daha yüksek ödeme almak için banka ile promosyon sözleşmesini yenileyebilir.