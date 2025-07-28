Emekliye ek gelir kapısı: Çift maaş almanın şartlarını SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, erken emekliliğin önemli bir avantaj olmasına rağmen, bireylerin en verimli ve deneyimli oldukları dönemde iş hayatından ayrılmaları ve düşük emekli maaşıyla geçinmek zorunda kalmalarının yaşamı zorlaştırdığını belirtti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Karakaş, emeklilerin daha rahat bir hayat sürdürebilmeleri için bazı önemli tavsiyelerde bulundu.