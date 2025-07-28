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  4. Emekliye ek gelir kapısı: Çift maaş almanın şartlarını SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı

Emekliye ek gelir kapısı: Çift maaş almanın şartlarını SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı

Emeklilik süresi dolmasına rağmen sağlığı çalışmaya elverişli olan birçok kişi yeniden iş hayatına dönmek istiyor. Ancak emekli maaşını kaybetme endişesi bu kararı zorlaştırıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekli aylığını almaya devam ederken aynı zamanda gelir elde etmenin yolu olan sosyal güvenlik destek primi (SGDP) hakkında merak edilen tüm ayrıntıları açıkladı.

Emekliye ek gelir kapısı: Çift maaş almanın şartlarını SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı - Sayfa 1

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, erken emekliliğin önemli bir avantaj olmasına rağmen, bireylerin en verimli ve deneyimli oldukları dönemde iş hayatından ayrılmaları ve düşük emekli maaşıyla geçinmek zorunda kalmalarının yaşamı zorlaştırdığını belirtti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Karakaş, emeklilerin daha rahat bir hayat sürdürebilmeleri için bazı önemli tavsiyelerde bulundu.

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Emekliye ek gelir kapısı: Çift maaş almanın şartlarını SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı - Sayfa 2

Emekli maaşı alan bir kişinin yeniden iş hayatına dönmesi halinde emekli maaşının kesildiğine dikkat çeken Karakaş, emekli olanların maaşlarının kesilmeden gönül rahatlığıyla çalışması için “sosyal güvenlik destek primi” uygulaması da bulunduğunu belirtti.

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Emekliye ek gelir kapısı: Çift maaş almanın şartlarını SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı - Sayfa 3

Fakat bu düzenleme, yalnızca mevcut emekliler ile 2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı olanları kapsıyor.

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Emekliye ek gelir kapısı: Çift maaş almanın şartlarını SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı - Sayfa 4

Karakaş, emekli maaşı bağlandıktan sonra emeklilerin ya tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışabildiğini ya da sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kapsamında çalışmayı tercih edebildiklerini belirtti.

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