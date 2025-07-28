Emekliye ek gelir kapısı: Çift maaş almanın şartlarını SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı
Emeklilik süresi dolmasına rağmen sağlığı çalışmaya elverişli olan birçok kişi yeniden iş hayatına dönmek istiyor. Ancak emekli maaşını kaybetme endişesi bu kararı zorlaştırıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekli aylığını almaya devam ederken aynı zamanda gelir elde etmenin yolu olan sosyal güvenlik destek primi (SGDP) hakkında merak edilen tüm ayrıntıları açıkladı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, erken emekliliğin önemli bir avantaj olmasına rağmen, bireylerin en verimli ve deneyimli oldukları dönemde iş hayatından ayrılmaları ve düşük emekli maaşıyla geçinmek zorunda kalmalarının yaşamı zorlaştırdığını belirtti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Karakaş, emeklilerin daha rahat bir hayat sürdürebilmeleri için bazı önemli tavsiyelerde bulundu.
Emekli maaşı alan bir kişinin yeniden iş hayatına dönmesi halinde emekli maaşının kesildiğine dikkat çeken Karakaş, emekli olanların maaşlarının kesilmeden gönül rahatlığıyla çalışması için “sosyal güvenlik destek primi” uygulaması da bulunduğunu belirtti.
Fakat bu düzenleme, yalnızca mevcut emekliler ile 2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı olanları kapsıyor.