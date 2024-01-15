Emekliye ek zam geliyor, tarih geldi çattı: Kök maaş nasıl bulunuyor? En düşük emekli maaş hesabı Seyyanen zamla geçen yıl maaşları 7 bin 500 liraya çıkarılan emekliler için yüzde 37,57'lik zamdan fiilen yararlanamama tehlikesi ortadan kalkmış değil. Ancak ekonomi yönetimi mağduriyeti gidermek üzere üç farklı formül üzerinde çalışıyor. Ancak 7 bin 500 lira alan emekliler kök maaşlarının ne kadar olduğunu bilmiyor. Emeklikler e-Devlet üzerinden birkaç dakika içinde kök maaşlarını bulabilir.

En düşük emekli maaşı ne kadar? Maaşı taban aylığı olan 7 bin 500 lira olan milyonlarca emekli bulunuyor. Hükümet geçen yıl seyyanen zamla en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükseltmişti. Bu da kök maaş sorunsalını ortaya çıkarmıştı. Normalde 5 bin 500 lira ilan emeklilere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla de 7 bin 500 lira ödenmeye başladı. Ancak bu kapsamdaki emeklilerin kök maaşları örneğin 5 bin 500 lira olarak kaldı. 1 | 5

Kök maaş nedir? Kök maaş emekli maaşının ham hali olarak tanımlanabilir. Yani en düşük emekli maaşı (7 bin 500 TL) sınırlaması sonrası getirilen ek zamlar olmaksızın emekli maaşının ham hali. Kök maaşı 5 bin 500 lira olan emekliye yüzde 37,57 enflasyon zammı eline geçen 7 bin 500 lira üzerinden değil kök maaşı olan 5 bin 500 lira üzerinden yapılacak. Bu kapsamdaki emeklilere yaklaşık 2 bin 817 TL zam değil 2 bin 60 TL zam yapılacak. Dolayısıyla yasayla düzenleme getirilmediği takdirde bu emekliler fiilen yüzde 37,57’lik enflasyon zammından fiilen yararlanamayacak. 2 | 5

En düşük emekli maaşıyla ilgili yasal düzenleme yapılacak mı? Fakat ekonomi yönetimi milyonlarca emekli için mağduriyet yaratacak bu durumu ortadan kaldırmak için çalışma yapıyor. Konunun ilk Kabine toplantısında masaya gelmesi ve yasal düzenlemenin TBMM’ye sunularak 26 Ocak cuma gününe yasalaşması bekleniyor. 3 | 5