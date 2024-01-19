Emekliye ek zam ödemesi bekleniyor: Meclis'ten geçti mi, zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? Emekliye ek zam ödemesinde son gelişmeler... Milyonlarca emekli, ek yüzde 5 zammın ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin artış oranları, yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira olacak. Peki, emekliye ek zam Meclis'ten geçti mi? Emekliye ek zam ne zaman hesaplara yatacak? İşte 2024 ocak ayı tahsis numarasına göre 4A-4B maaş ödeme günleri...

SSK ve Bağ-Kur emeklisine, ilave yüzde 5 zam verildi. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltildi. Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam haberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Erdoğan, "Bu farkın yarattığı rahatsızlığı gördüğümüz için, yeni bir adım atıyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 6 aylık artış oranı 42,6'ya yükseliyor" açıklamasında bulundu. Emekliye ek zam kararı sonrası ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Zamlı emekli maaşı ve maaş farklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin tarih araştırması sürüyor. Peki, emekliye ek zam ne zaman ödenecek? Emeklilere ek zam Meclis'ten geçti mi? İşte milyonları ilgilendiren emekliye ek zamla ilgili son gelişmeler... 1 | 10

Emekliye ek zam Meclis'ten geçti mi? Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 2 | 10

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Komisyonda, teklife iki madde ihdas edildi. Buna göre, en düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek. 3 | 10