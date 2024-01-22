Emekliye ek zam ödemesi için beklenen tarih geliyor! Yeni emekli yararlanacak mı? Milyonlarca emekli yüzde 5 ek zammın ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesine, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifini görüşecek. Yasa yürürlüğe girdikten sonra yeni emekli olanlar da dahil ek zamdan yararlanacak.

Ocak 2024 emekli zammı 5 puanlık ek zam ile yüzde 42,6 seviyesine yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı yılın 10 bin TL olarak uygulanacak. 4A ve 4B kategorisinde yer alan SSK ve Bağ-Kur'lular ise yüzde 5 ek zam ve en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılmasından doğan maaş farkı ödemesini Meclis düzenlemesi sonrasında alacak. 1 | 7

Haftalık çalışmasına yarın (23 Ocak Salı) başlayacak Genel Kurul, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak. 2 | 7

Teklife göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltilecek, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilecek. Asgari ücret desteği 2024 yılında aylık 700 lira olarak uygulanacak. 3 | 7