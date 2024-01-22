Emekliye ek zam ödemesi için beklenen tarih geliyor! Yeni emekli yararlanacak mı?
Milyonlarca emekli yüzde 5 ek zammın ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesine, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifini görüşecek. Yasa yürürlüğe girdikten sonra yeni emekli olanlar da dahil ek zamdan yararlanacak.
Ocak 2024 emekli zammı 5 puanlık ek zam ile yüzde 42,6 seviyesine yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı yılın 10 bin TL olarak uygulanacak. 4A ve 4B kategorisinde yer alan SSK ve Bağ-Kur'lular ise yüzde 5 ek zam ve en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılmasından doğan maaş farkı ödemesini Meclis düzenlemesi sonrasında alacak.
Haftalık çalışmasına yarın (23 Ocak Salı) başlayacak Genel Kurul, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak.
Teklife göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltilecek, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilecek. Asgari ücret desteği 2024 yılında aylık 700 lira olarak uygulanacak.
Emekliye ek zam ne zaman ödenecek?
Ek zamla ilgili kanun teklifi perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Gelecek hafta ise Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ek zamdan kaynaklı maaş farkları hesaplarına yatırılacak.
SSK, Bağ-Kur emeklisi 17-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37,57'lik kök maaş zammı ile ödemeleri alacak. Yüzde 5 refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesinden doğan maaş farkları ayrıca hesaplara yatacak.